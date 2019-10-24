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Genel Kurulda "mektup" tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 21:53 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve CHP grupları arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubuna ilişkin tartışma yaşandı - CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Bu mektup tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir ve tarih bu mektubu alanları, dokuz gün saklayanları ve cevap vermeyenleri büyük bir utançla anacaktır" - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "Mektubu ve eklerini Sayın Cumhurbaşkanımız yırtıp çöp sepetine atmış. 'Suriye'ye girmeyeceksiniz.' denmiş, girilmiş. Dokuz gün harekat yapmışız ve sonra tıpış tıpış Beştepe'ye gelmişler, masamıza oturup bizim tezlerimizin altına imza atmışlar. Bu başarı hepimizin başarısı arkadaşlar" -"Hiç olmazsa şu milli meselede biraz dik durun. Teröristlerden değil, kendi ülkenizden, kendi milletinizden yana durun"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, AK Parti ve CHP grupları arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubuna ilişkin tartışma çıktı.

Genel Kurulda, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri sürüyor.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz." sözlerini eleştirdi.

Soyer'in ifadelerine katılmadığını belirten Yaşar, "Aynı dönemde Rauf Denktaş'a yapılanlara da katılmadığımızı buradan hatırlatmak istiyorum. Bizler yanlışa yanlış demediğimiz sürece bu işlerin altından kalkamayız. Yanlışa yanlış deme erdemini herkesin göstereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yazık ve ayıp"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu anımsatarak, "Bu sözler kavgada söylenmez. Bu sözler mahallede söylense kavga çıkar." ifadelerini kullandı.

"Mektubun ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini" savunan Ağbaba, "Tarih bu mektubu alanları, 9 gün saklayanları ve cevap vermeyenleri de büyük bir utançla anacaktır. Bu mektuba en sert cevabı başta Genel Başkanımız olmak üzere partimiz veriyor, vermeye de devam ediyor." dedi.

AK Parti'li milletvekilleri, Ağbaba'nın sözlerine tepki gösterdi.

"Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, milli meselelerde teröristlerin ağzıyla konuşma züllünü size yaşatmamalıydı" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mektubu ve eklerini Sayın Cumhurbaşkanımız yırtıp çöp sepetine atmış. 'Suriye'ye girmeyeceksiniz.' denmiş, girilmiş. Dokuz gün harekat yapmışız ve sonra tıpış tıpış Beştepe'ye gelmişler, masamıza oturup bizim tezlerimizin altına imza atmışlar. Bu başarı hepimizin başarısı arkadaşlar. Yazık ve ayıp, ayıp" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grubuna seslenen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç olmazsa şu milli meselede biraz dik durun. Teröristlerden değil, kendi ülkenizden, kendi milletinizden yana durun. Yaptırımları tıpış tıpış geri aldılar mı? Geri aldılar. Halkbank Genel Müdür Yardımcısını Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atadık mı? Atarız. Çünkü biz Türk milletinin temsilcileriyiz. Biz 82 milyon insanın tamamının selameti açısından aynı gemide olduğumuzun şuuruyla hareket ederiz. Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı vesilesiyle milli meselelerde sizin gibi yalpa yapmayız, yamuk yapmayız."

Ağbaba tekrar söz alarak, "Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin. Amin. Allah tacizci, tecavüzcü, MİT'in ve Emniyetin kırmızı bültenle aradığı tecavüzcü Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp konuşturanların da Allah belasını versin. İstanbul seçimlerinde, İstanbul seçimlerini kazanmak için Allah teröristin ağzıyla konuşanların belasını versin. Allah tacizci, tecavüzcü Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp konuşturanların da belasını versin." dedi.

Akbaşoğlu da mektuba en güzel cevabın harekat olduğunu ve sahada yanıt verildiğini söyledi. Türkiye'nin hem Rusya ve hem ABD'ye tezlerini kabul ettirdiğine işaret eden Akbaşoğlu,büyük bir zafere imza atıldığını belirtti.

- "Çok bağıranlar gidiyor"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında AK Parti'li milletvekilleriyle Başarır arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, tecrübeli bir parlamenter olduğunu anımsatarak, "Çok bağıranlar Meclise gelmiyorlar. Her seçimde parlamentonun yüzde 65'i gidiyor. En çok gidenler, en çok bağıranlar." dedi.

Genel Kurulda teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

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