Genel Kurulda "mektup" tartışması

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz." sözlerini eleştirdi.

"Mektubun ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini" savunan Ağbaba, "Tarih bu mektubu alanları, 9 gün saklayanları ve cevap vermeyenleri de büyük bir utançla anacaktır. Bu mektuba en sert cevabı başta Genel Başkanımız olmak üzere partimiz veriyor, vermeye de devam ediyor." dedi.

AK Parti'li milletvekilleri, Ağbaba'nın sözlerine tepki gösterdi.

"Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, milli meselelerde teröristlerin ağzıyla konuşma züllünü size yaşatmamalıydı" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mektubu ve eklerini Sayın Cumhurbaşkanımız yırtıp çöp sepetine atmış. 'Suriye'ye girmeyeceksiniz.' denmiş, girilmiş. Dokuz gün harekat yapmışız ve sonra tıpış tıpış Beştepe'ye gelmişler, masamıza oturup bizim tezlerimizin altına imza atmışlar. Bu başarı hepimizin başarısı arkadaşlar. Yazık ve ayıp, ayıp" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grubuna seslenen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç olmazsa şu milli meselede biraz dik durun. Teröristlerden değil, kendi ülkenizden, kendi milletinizden yana durun. Yaptırımları tıpış tıpış geri aldılar mı? Geri aldılar. Halkbank Genel Müdür Yardımcısını Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atadık mı? Atarız. Çünkü biz Türk milletinin temsilcileriyiz. Biz 82 milyon insanın tamamının selameti açısından aynı gemide olduğumuzun şuuruyla hareket ederiz. Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı vesilesiyle milli meselelerde sizin gibi yalpa yapmayız, yamuk yapmayız."