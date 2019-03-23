GENEL MÜDÜRLÜK HAYALİ 500 BİN LİRASINA MALOLDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa'da, tekstil işçisi olarak çalışan bir kadın, adına kurulan paravan şirketle 500 bin lira borçlandırıldı.

İddiaya göre, tekstil işçisi Hanife Aksu (42), çalıştığı işyeri sahibinin, bir şirketi için yaptığı genel müdürlük teklifini kabul etti. 2015 yılında kurulan şirkette 1 gün bile genel müdür olamayan Aksu, 3 yıl sonra adına kurulan paravan şirketle borçlandırıldığını öğrendi. Yaklaşık 500 bin lira borç şoku yaşayan Aksu, “Genel müdürlük hayalleri bana pahalıya patladı" dedi.

"GENEL MÜDÜRLÜK HAYALİ BANA PAHALIYA PATLADI"

Hanife Aksu başından geçenleri anlattı. Aksu, “Sultangazi'de bir işyerinde çalışıyordum. İşyeri sahibi Murat beyin yanında 1 sene çalıştım. Daha sonra başka bir iş yapmaya çalıştım. Oradan ayrıldım. İş bulamadım, tutturamadım. Sonra Murat Bey bana, şirketin genel müdürlüğü teklifi ile geldi. Ben de işsiz olduğum için, sonuçta 'bu da bir genel müdürlük. Sekreterliğin bir üstü' dedik. O yüzden kabul ettim. 2015 Aralık ayında bir şirkete genel müdür olarak tayin edildim. Bunun için bir imza atmam gerekiyordu. İmzamı attım. Daha sonra bu şirket 3 ay ortada yoktu. Sorup, soruşturduğumda, araştırdığımda 'tadilat olacak', 'cenazemiz var' vs. diyerek beni 1 sene oyaladılar. En sonunda 'şu an şirketi işletmiyoruz' dediler. Bu yüzden de hiçbir şekilde şirketi göremedim, yanından bile geçemedim. Genel müdürlük hayali bana pahalıya patladı" diye konuştu.