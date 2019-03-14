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Genel Sekreter Gökçe: "Önceliğimiz iki canımızı kurtarmak"

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, metro vagonları otopark inşaatında yaşanan göçük alanını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, önceliklerinin enkaz altında kalan 2 vatandaşı kurtarmak olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Gökçe: "Önceliğimiz iki canımızı kurtarmak"

İzmir’in Konak ilçesinde, metro vagonları otopark inşaatında yaşanan göçük alanını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, önceliklerinin enkaz altında kalan 2 vatandaşı kurtarmak olduğunu söyledi. Gökçe, ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da açıkladı.
Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe olay yerine gelerek hem yetkililerden bilgi aldı hem de arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Enkaz altında kalan Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi’nin sabaha karşı hareketlenen zemine bakmak için göçüğün olduğu alana hareket ettiklerini belirten Gökçe, "Geçtiğimiz gece saat 03.42 civarlarında yoğun bir yağışın ardından muhtemelen toprağın da killi olması ve suya yeterince doygunluk yaşanmasından dolayı zemin hareketlenmesi oluyor. İnşaatta yüklenici firmanın bekçiliğini yapan iki canımız hareketlenen zemini kontrol etmek amacıyla alana hareket ediyorlar. Güvenlik kamera kayıtlarından görebildiğimiz bu. Muhtemelen elektriğin kesilmesi yönünde bir durum oluşuyor ondan da emin değiliz çünkü sonra kayıtlar kayboluyor" dedi.

"Güvenliği sağlamak zorundayız"
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Gökçe, önceliklerinin iki vatandaşa ulaşmak olduğunun altını çizdi. Gökçe, "Arkadaşlarımızın elektrik kaynağının olduğu odaya doğru yönlendiğini diğerinin de suyun geldiği perde duvara doğru yönlendiğini tahmin ediyoruz. Çünkü kayıtlardan daha ötesini göremiyoruz. Arkasından kuvvetli bir gürültü ile perde duvarının 20 metrelik kısmı çöküyor. Ne yazık ki iki değerli canımız da bunun altında. Ekiplerimiz gerek AFAD gerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri öncelikle yer altındaki canlarımızı bulabilmek için bir çaba sarf ediyor. Şu an birinci öncelik bu. İş makinelerinin çalışması anlamında canlara zarar vermemek ve onlara ulaşmak anlamında zorluklar var. Bir zemin hareketi olduğu için güvenliği sağlamak zorunluluğu var" ifadelerini kullandı.

"Soruşturma başlatıldı"
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Gökçe, ailelere de sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Gökçe, "Lokal olarak bu bölgeden Şehitler Caddesi’ne uzanan duvarda risk var. Olabilen en geniş risk alanında önlem almaya çalışıyoruz. Gece duvarla ilgili bir hareketlenme olunca vilayet makamının da kararı ile çalışmalar durduruldu. AFAD ekipleri gece çalışmayı durdurdular, sabah zemin hareketini durdurduktan sonra ekipler yeniden çalışmaya başladı. Göçüğe ilişkin hem tenkil hem idari soruşturma açılmış vaziyette. En derin biçimde soruşturma yürütülecek. Kurumumuz bunun sonuna kadar takipçisi olacak. Nedir sorun, nerede eksik olmuş, öngörülemeyen zemin hareketi nedir, bunu bulmaya çalışacağız. Ama bunlar daha sonraki işler. Birinci öncelikli işimiz canlarımıza ulaşabilmek. Zorluğu var; hem zemin içerisinde toprak killi olduğu için ağır iş makinesi çıkardığımızda makineler göçüyor hem de altta canlı olma ihtimali var. Biz o canlıyı canlı çıkartma zorunluluğuna sahibiz. Uzmanlara itibar etmekten başka çaremiz yok. Hepinize sabır diliyorum, duacıyız inşallah sağ salim çıksınlar. Önce güvenliği sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Gökçe:

Genel Sekreter Gökçe:

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