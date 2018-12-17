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Genelev çalışanlarından haraç almakla suçlanan 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 13:19 | Son Güncelleme

İZMİR'de, genelevde çalışan kadınlardan haraç aldıkları belirlenen kişilere yönelik olarak polis tarafından operasyon yapıldı.

Genelev çalışanlarından haraç almakla suçlanan 7 kişi tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, genelevde çalışan kadınlardan haraç aldıkları belirlenen kişilere yönelik olarak polis tarafından operasyon yapıldı. Aralarında genelevin yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bulunan genelevde çalışan kadınlardan, 'güvenliklerini sağlama' gerekçesiyle haraç alındığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada M.K.'nin (50) yaklaşık bir yıldan beri sahte makbuz karşılığında, aidat adı altında genelevde çalışanlardan para aldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.K.'nin genelevin yönetim kurulu başkanı S.Y. (39) ile birlikte hareket ettiğini belirledi.
İki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda S.Y. ve M.K. ile birlikte R.Ç. (57), M.Ç. (41), E.Ü. (49), B.Ç. (46), A.Ç. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 'bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' suçundan tutuklandı.

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