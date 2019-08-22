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Genelev önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 00:43 | Son Güncelleme

ADANA'da Ramazan Ç., eski sevgilisi Gül G.

Genelev önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da Ramazan Ç., eski sevgilisi Gül G. ve yanındaki Nebil A.'yı çalıştığı genelev önünde tabancayla ayaklarından yaraladı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde genelevin önünde meydana geldi. Genelev çalışanı Gül G., iddiaya göre iş çıkışı kendisini dışarıda bekleyen eski sevgilisi Ramazan Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, Gül G. ve yanındaki Nebil A.'nın bacaklarına isabet etti. Silahlı saldırının ardından Ramazan Ç., yanındaki akrabası Abdurrahman Ç. ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Genelev önünde silahlı saldırı: 2 yaralıGenelev önünde silahlı saldırı: 2 yaralıGenelev önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

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