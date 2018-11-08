Genelevden kovulmasına neden olan kediler için ev kiraladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE genelevinde sokak kedilerine baktığı için ruhsatıyla birlikte kiraladığı evden kovulduğunu iddia eden Mürvet Taşvur, yanına aldığı 20 kedi için ev kiralayıp, bakıcı tuttu. Taşvur, "10 kedi orada kaldı, alamıyorum. Beni oraya sokmuyorlar. Onlara 400 liraya müstakil ev kiraladım ve askeri ücretle bakıcı da tuttum" dedi.

Edirne genelevinde ruhsatıyla birlikte kiraladıkları evde sokak kedilerini besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen diğer genelev patronları ile geçen ay tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur'un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi. Evin sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti. Denetim yapan polis ekipleri de ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Kadınlar evden ayrılmak zorunda kaldı.

Genelevde yaşanan tartışmalar sırasında bir kedisinin pompalı tüfekle vurularak yaralandığını söyleyen Mürvet Taşvur, "Ben bunun için gerekli yerlere başvurdum. O insanlar ceza aldı. Daha sonra o insanlar, 'Bu sokağı terk edeceksiniz' diye bizi tehdit etti" diye konuştu.

Sokak hayvanlarını çok sevdiklerini kaydeden Mürvet Taşvur, "Biz bir karar verdik, sokak hayvanlarını çok seviyoruz. 'Bir yer tutalım kendimiz' dedik. Bir gün haberimiz yokken ruhsat sahibini çağırıyorlar ve nasıl yaparız diye düşünüp, 'Bu ruhsatı indirirsek bunları buradan atmış oluruz.' Nitekim bunu başardılar. Bizi genelevinden attılar" diye konuştu.

Genelevde baktığı 30 sokak kedisinden 20'sini de yanına alan Taşvur, bu hayvanlar için bir ev kiralayıp, onlara bir de bakıcı tuttu. Taşvur, "10 tane anne kedi daha orada kaldı, alamıyorum. Beni oraya sokmuyorlar. Onlara 400 liraya müstakil ev kiraladım ve askeri ücretle bakıcı da tuttum. Biraz biriktirdiğim para vardı, o da bitti. Bütün kazancımı sokak hayvanlarına harcadım. Diğer 3 arkadaşım da maddi manevi yardım ediyor, ama onlar da çalışmadığı için yetmiyor" dedi.

Uğradıkları haksızlıklarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Taşvur, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, baktıkları hayvanlara hayvanseverlerin destekte bulunmasını istedi.