"Genelge, vize serbestliği kriterlerinin tamamlanmasına hız verecek"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne ilişkin olarak, "Yol haritasındaki kriterlerin tamamıyla karşılanmasına yönelik çalışmalara hız vereceğini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İKV'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, Türk vatandaşları için Schengen alanına kısa süreli seyahatlerde vizenin kaldırılmasına yönelik vize serbestliği süreci ile ilgili yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, kalan kriterlerin karşılanması açısından önemli olduğunu ifade etti. Zeytinoğlu, genelgenin süreklilik vurgusunun da üzerinde durulması gerektiğine dikkati çekerek, "Genelgenin, Türkiye'nin AB ile kararlaştırdığı vize serbestliği yol haritasındaki kriterlerin tamamıyla karşılanmasına yönelik çalışmalara hız vereceğini ümit ediyoruz. Türkiye, bu yol haritasında öngörülen 72 kriterden 66'sını karşılanmış durumda." ifadelerini kullandı. - "Geri Kabul Anlaşması, vize serbestliği için bir kriter"

Kalan kriterlerin daha zorlanılabilecek konuları içerdiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti: "Örneğin, terörle mücadele konusunda AB ve Avrupa Konseyi ilkeleri doğrultusunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus terörle mücadelenin zayıflatılması değil, bilakis ifade özgürlüğü kapsamında mütalaa edilebilecek konuların suç olmaktan çıkarılması yoluyla daha da güçlendirilmesi. Yolsuzlukla mücadele stratejisi, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşmasının tamamlanması, AB üyesi devletlerle adli iş birliği gibi konularda diğer kriterleri oluşturuyor. Türkiye'nin, vize serbestliği kriterlerden biri olan veri güvenliği hususunda da AB mevzuatındaki değişimleri yakından izlemesi gerekiyor." Zeytinoğlu, vize serbestliği konusunun düzensiz göç ve sığınmacılarla da yakından ilişkili olduğuna işaret ederek, 2013 yılında imzalanıp 2016'da onanan AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın uygulanmasının da vize serbestliği için bir kriter oluşturduğunu hatırlattı. Bu kriterin yerine getirilmesinin, Türkiye'nin üzerine, Türkiye üzerinden AB'ye geçen düzensiz göçmenlerin geri kabulü gibi yeni sorumluluklar yükleyeceğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti: