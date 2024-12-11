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Genelge yayımlandı! Artık o meslek grubu sağlık hizmetlerinde öncelikli olacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.12.2024 14:09
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun imzasıyla Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi yayımlandı. Listeye iki meslek grubu daha dahil oldu. Bugünden itibaren hakim ve savcılar poliklinikte öncelikli olacaklar. Listede bu zamana kadar önceliği olan 9 grup yer alıyordu.

Genelge yayımlandı! Artık o meslek grubu sağlık hizmetlerinde öncelikli olacak

Hastanelerde sıra beklemek herkesin şikayetçi olduğu konulardan biri. Bazı gruplar ise öncelik hakkı tanındığı için poliklinikte sıra beklemeden tedavisini olabiliyor. Hastanelerde öncelik sırası ise bugün itibarıyla değişti. Artık listeye hakim ve savcılar da eklendi.

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BAKANIN İMZASIYLA YAYIMLANDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları da artık poliklinikte öncelikli gruplar arasına girdi.

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ÖNCELİK SIRALAMASI NASIL

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi'ne göre; yeni öncelik sıralaması şöyle oldu:

  1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
  2. Engelli hastalar,
  3. Hamileler,
  4. 65 yaş üstü hastalar,
  5. Yedi yaşından küçük çocuklar,
  6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler ile aileleri,
  7. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığımıza devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere, öncelikli olarak garnizon dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.
  8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar,
  9. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar,
    10.Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları muayenede öncelikli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Savcı hakim poliklinik
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