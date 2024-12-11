Genelge yayımlandı! Artık o meslek grubu sağlık hizmetlerinde öncelikli olacak

Hastanelerde sıra beklemek herkesin şikayetçi olduğu konulardan biri. Bazı gruplar ise öncelik hakkı tanındığı için poliklinikte sıra beklemeden tedavisini olabiliyor. Hastanelerde öncelik sırası ise bugün itibarıyla değişti. Artık listeye hakim ve savcılar da eklendi.

BAKANIN İMZASIYLA YAYIMLANDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları da artık poliklinikte öncelikli gruplar arasına girdi.

ÖNCELİK SIRALAMASI NASIL

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi'ne göre; yeni öncelik sıralaması şöyle oldu: