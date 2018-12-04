HABER

Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı, demokratikleşme yolunda atılan en önemli adımlardan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılında, arşivindeki özel fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı. En özel fotoğrafların bulunduğu albümde, Atatürk'ün Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilen "Kadın Hakları" konulu bir konferans sırasında, annesinin mezarı başında ve yurt gezilerinde, aralarında kadınların da bulunduğu vatandaşlarla sohbeti sırasında çekilen fotoğraflar yer aldı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen fotoğraflarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile onun sayesinde birçok ülkeden çok daha önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadınlarının fotoğrafları yer aldı.

Genelkurmay arşivinden en özel fotoğraflar paylaşıldı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen albümde, Atatürk'ün 1930'da Kayseri'ye yaptığı ziyarette çekilen fotoğraf da yer aldı.
Atatürk'ün yurt gezisinde çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün yurt gezisinde çekilen fotoğrafı.
Gazi Orman Çiftliği'nin 1’inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarında çekilen fotoğraf.
Atatürk'ün Orman Çiftliği kuruluş günlerinde çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının düğününde çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün Antalya ziyaretinde çekilen fotoğraf.
Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilen "Kadın Hakları" konulu konferansın ardından Atatürk'ün de bulunduğu hatıra fotoğrafı.
Atatürk'ün Eskişehir’de yapılan hava gösterilerini izlerken çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün 27 Ocak 1923'te annesinin İzmir'deki mezarı başında çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün, Makbule, Sabiha Hanımlar ile çekilen fotoğrafı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genelkurmay arşivi seçme ve seçilme hakkı

En Çok Okunan Haberler

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir haftalık bebeğe yapılanlar vicdanları sızlattı

Bir haftalık bebeğe yapılanlar vicdanları sızlattı

'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi' millet kıraathanesine mi dönüştürülüyor? TBMM'ye taşındı...

Afişi gören İzmirliler ayağa kalktı! 'İzin vermeyeceğiz'

Yavru domuza işkence görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti! Ankara Barosu harekete geçti

Skandal görüntüyü sosyal medyadan paylaştı Türkiye ayağa kalktı!

HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı

HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı

Spiker Kübra Eken'i döverek felç olmasına neden olan Bülent Eken'in cezası belli oldu

Spiker Kübra Eken olayında flaş gelişme

HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!

HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.