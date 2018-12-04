Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen fotoğraflarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile onun sayesinde birçok ülkeden çok daha önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadınlarının fotoğrafları yer aldı.
Genelkurmay arşivinden en özel fotoğraflar paylaşıldı
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen albümde, Atatürk'ün 1930'da Kayseri'ye yaptığı ziyarette çekilen fotoğraf da yer aldı.
Atatürk'ün yurt gezisinde çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün yurt gezisinde çekilen fotoğrafı.
Gazi Orman Çiftliği'nin 1’inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarında çekilen fotoğraf.
Atatürk'ün Orman Çiftliği kuruluş günlerinde çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının düğününde çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün Antalya ziyaretinde çekilen fotoğraf.
Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilen "Kadın Hakları" konulu konferansın ardından Atatürk'ün de bulunduğu hatıra fotoğrafı.
Atatürk'ün Eskişehir’de yapılan hava gösterilerini izlerken çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün 27 Ocak 1923'te annesinin İzmir'deki mezarı başında çekilen fotoğrafı.
Atatürk'ün, Makbule, Sabiha Hanımlar ile çekilen fotoğrafı.
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