Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

SARP ÖZER - Genelkurmay Başkanlığı arşivlerindeki Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinin fotoğrafları arasında, Kore kahramanlarının nöbet tutmalarından bir tepeye ilerleyişlerine, püskürtülen düşmanı takiplerinden tank atışlarına kadar çok sayıda görsel yer alıyor.

Dünya barışının korunmasına yönelik Türkiye'nin katkısı, Kore Savaşı'na katıldığı 1950'de başladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Kore'ye Türk askerinin gönderilişinin yıl dönümü dolayısıyla, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Fotoğraflar arasında, ilk Kore kafilesinin vapura binişi ile Kore'ye ulaşmaları ve vapurdan inişleri yer aldı. Kunuri Savaşları kahramanlığından ötürü Türk Tugay Komutanı General Tahsin Yazıcı'ya Kore BM Ordusu Komutanı General Walker tarafından takılan madalya ile Kore kahramanlarının nöbet tutmaları, bir tepeye ilerleyişleri, püskürtülen düşmanı takipleri de albümdeki diğer fotoğraflar arasında bulundu.

Kore kahramanlarının yemek molası, düşman tarafındaki köprülerin tank ateşiyle tahribi, 600 kişilik takviye erlerinin yapılan kayıtları ile yurda getirilen bir yaralının uçaktan indirilişi de albümde dikkati çeken fotoğraflar arasında yer aldı.