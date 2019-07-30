Genelkurmay Başkan Yardımcısı Adayı Cinsel Saldırı İddiasını Reddetti 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Genelkurmay Başkanlığı yardımcılığına aday gösterdiği General John Hyten, cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya. Hyten Senato’daki onay oturumunda iddiaları reddetti. Hyten’ın cinsel saldırısına uğradığını söyleyen kadın subaysa iddialarının arkasında. General John Hyten’ın komutasında görev yapan kadın albay Kathryn Spletstoser, Hyten’ın kendisini iradesi dışında öptüğünü, kendisine dokunduğunu iddia etmişti. General John Hyten hakkındaki cinsel saldırı iddiaları konusunda daha önce Hava Kuvvetleri bünyesinde soruşturma açılmış, soruşturmada iddialar desteklenememişti. ABD Başkanı Trump’ın Savunma Bakanlığı Pentagon’daki en üst ikinci görev olan Genelkurmay Başkanlığı yardımcılığına aday gösterdiği General Hyten, Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu’ndaki onay oturumunda hakkındaki cinsel saldırı iddialarını kesin bir dille yalanladı. General Hyten “Benim ve ailem için acılı bir süreç oldu. Ama Amerikan halkına en güçlü şekilde bu iddiaların yalan olduğunu söylemek isterim. Gerçeği ortaya çıkaran çok kapsamlı ve geniş bir soruşturma yürütüldü. Hiçbir şey olmadı” ifadelerini kullandı.

Oturumu salonda izleyen cinsel saldırı iddialarının sahibi Albay Spletstoser ise General Hyten’ı Senato’daki ifadesinde yalan söylemekle suçladı. Senato oturumunun ardından gazetecilere konuşan kadın subay “Bana cinsel saldırıda bulunduğu konusunda yalan söyledi. Bunu yaptı, birden fazla kez yaptı” diye konuştu. General Hyten Senato’daki oturumda ABD Hava Kuvvetleri’nde görev yapan ilk kadın muharip pilot unvanını taşıyan Senatör Martha McSally’nin desteğini aldı. Kendisinden rütbece yüksek bir subayın cinsel saldırısına uğradığını söyleyen Senatör Martha McSally “General Hyten masumdur. Cinsel saldırı vakaları orduda yaşanıyor ancak bu vaka özelinde böyle bir şey yaşanmadı” dedi. “Komisyon kanıtlanmamış iddialar üzerine harekete geçmeyecek” Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Başkanı Senatör Jim Inhofe cinsel saldırı iddialarının Hyten’ın adaylığını tehlikeye atmayacağının işaretini verdi. Senatör Inhofe “Bu komisyon cinsel saldırı iddialarını çok ciddiye almaktadır. Ancak komisyon kanıtlanmamış iddialar üzerine harekete geçmeyecektir” ifadelerini kullandı.