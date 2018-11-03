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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 02:43 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder: - "İki komutan Suriye'deki durumu, sınır boylarında tansiyonu düşürme ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlama bakımından önemli bir adım olan ilk ortak devriyeler dahil Münbiç'in güvenlik ve istikrarı ele aldılar"

WASHINGTON (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, komutanların ikili güvenlik konularının yanı sıra Suriye ve Münbiç'teki durumu ele aldıklarını bildirdi.

Albay Ryder, "İki komutan Suriye'deki durumu, sınır boylarında tansiyonu düşürme ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlama bakımından önemli bir adım olan ilk ortak devriyeler dahil Münbiç'in güvenlik ve istikrarı ele aldılar. Aynı zamanda DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi için devam eden terörle mücadele çabalarını da konuştular." ifadelerini kullandı.

Ryder, Türkiye ile ABD'nin iki kilit NATO üyesi olarak devam eden güçlü askeri ilişkilerden faydalandığını kaydetti.

Türkiye ile ABD, haziran ayından bu yana Münbiç Yol Haritası kapsamında, Münbiç bölgesinde 60 bağımsız koordineli devriye yaptıktan sonra 1 Kasım'da ilk kez bölgede ortak devriye düzenlemişti.

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