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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 20:02 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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