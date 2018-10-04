Genelkurmay Başkanı Güler, Gölcük'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve iş birliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük bölgesi Donanma Komutanlığı birlik ve karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Deniz Eğitim Komutanlığında ve TCG Salihreis fırkateyninde birlik komutanlarıyla bir araya gelen Güler, devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktifler verdi.

Orgeneral Güler ayrıca Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili "Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve iş birliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini, Ege'de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının içtenlikle istendiğini" belirtti.

Güler, bunun yanı sıra etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), "Mavi Vatan"da, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu kaydetti.

Orgeneral Güler, "TSK'nın, asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle, Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesinin tam olduğunu" vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, inceleme ve denetlemeleri sırasında TSK personeline başarıyla yürüttükleri faaliyetler için teşekkür etti, yeni görevlerinde başarılar diledi.

