HABER

Genelkurmay Başkanı Güler, Gölcük'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük bölgesi Donanma Komutanlığı birlik ve karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu - Güler, Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve iş birliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini vurguladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve iş birliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük bölgesi Donanma Komutanlığı birlik ve karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Deniz Eğitim Komutanlığında ve TCG Salihreis fırkateyninde birlik komutanlarıyla bir araya gelen Güler, devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktifler verdi.

Orgeneral Güler ayrıca Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili "Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve iş birliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini, Ege'de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının içtenlikle istendiğini" belirtti.

Güler, bunun yanı sıra etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), "Mavi Vatan"da, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu kaydetti.

Orgeneral Güler, "TSK'nın, asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle, Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesinin tam olduğunu" vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, inceleme ve denetlemeleri sırasında TSK personeline başarıyla yürüttükleri faaliyetler için teşekkür etti, yeni görevlerinde başarılar diledi.

PARTNERDiş temizliği yaparken en çok bu hatayı yapıyoruz!Diş temizliği yaparken en çok bu hatayı yapıyoruz!
Üsküdar'da cami yıkım tartışması (2)Üsküdar'da cami yıkım tartışması (2)
Şırnak'ta, 300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettilerŞırnak'ta, 300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler TSK

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.