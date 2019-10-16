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Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü  

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 19:04 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü  

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türki Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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