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Genelkurmay Başkanı Güler, Suriye sınırında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:15 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Suriye sınırındaki Gaziantep, Kilis ve Hatay'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Güler, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Suriye sınırındaki Gaziantep, Kilis ve Hatay'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Gaziantep, Kilis ve Hatay'ı ziyaret etti. Suriye sınırındaki bulunan kentlerdeki birlik ve karargâhlarda inceleme yapan Orgeneral Güler ile Orgeneral Dündar denetleme yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

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GAZİANTEP, (DHA)

Genelkurmay Başkanı Güler, Suriye sınırında

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