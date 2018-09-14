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Genelkurmay Başkanı Güler, Suriye sınırında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 14:38 | Son Güncelleme

GAZİANTEP, (DHA- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Suriye sınırındaki Gaziantep, Kilis ve Hatay'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP, (DHA- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Suriye sınırındaki Gaziantep, Kilis ve Hatay'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Gaziantep, Kilis ve Hatay'ı ziyaret etti. Suriye sınırındaki bulunan kentlerdeki birlik ve karargâhlarda inceleme yapan Orgeneral Güler ile Orgeneral Dündar denetleme yaptı.

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