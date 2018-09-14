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Genelkurmay Başkanı Güler, Suriye sınırında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

'İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ BİRLİK KOMUTANLARINDAN BİLGİ ALDI Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte Gaziantep, Kilis ile Hatay'daki 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarında görevli çeşitli birlikler ile karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

'İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ BİRLİK KOMUTANLARINDAN BİLGİ ALDI Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte Gaziantep, Kilis ile Hatay'daki 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarında görevli çeşitli birlikler ile karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Güler, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan birlik komutanlarından brifing alıp, direktiflerini verdi. Orgeneral Güler'in, denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) ülkenin hak ve menfaatlerinin korunup, kollamanılması amacıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü, gücünü Türk milletinin sevgi ve güveninden alan TSK tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini söylediği belirtildi. Orgeneral Güler, ayrıca gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklar dolayısıyla personeli kutlayıp, gelecek dönem için başarılar diledi. Orgeneral Güler, başta 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' olmak üzere tüm harekatların başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi olduğunu belirttiği şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere şifa, şehit ve gazilerin ailelerine de sabır dileğinde bulundu.

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