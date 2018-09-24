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Genelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanları Mardin'de denetlemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:49 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Mardin'deki sınır birlikleri denetledi.

Genelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanları Mardin'de denetlemelerde bulundu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Mardin'deki sınır birlikleri denetledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile birlikte Mardin'e gelerek, karargah ve Suriye sınır kesimindeki birlikleri ziyaret etti.
Söz konusu bölgedeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Güler ve beraberindeki komutanlar, daha sonra Mardin Valiliği'ni ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Vali Mustafa Yaman, kendi makamında bir süre görüştüğü Orgeneral Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarına birer plaket verdi. Karşılıklı plaketlerin verildiği ziyarette, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar da hazır bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanları Mardin'de denetlemelerde bulunduGenelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanları Mardin'de denetlemelerde bulunduGenelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanları Mardin'de denetlemelerde bulunduGenelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanları Mardin'de denetlemelerde bulundu

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