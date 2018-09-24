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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler birlikleri denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:01 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Diyarbakır ve Mardin'deki birliklerde incelemelerde bulundu - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Mardin'de Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti

MARDİN (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Diyarbakır ve Mardin'deki birlikleri denetledi.

Orgeneral Güler Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Diyarbakır ve Mardin'deki karargah ve birlikleri ziyaret etti.

Komutanlar, söz konusu bölgedeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler, daha sonra beraberindekilerle Mardin Valiliğini ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüştü.

Karşılıklı plaketlerin verildiği ziyarette, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar da hazır bulundu.

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Diyarbakır Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler mardin

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