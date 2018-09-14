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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Gaziantep ve Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:45 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Gaziantep ve Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.


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