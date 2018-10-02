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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aziz Ahmed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti

Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aziz Ahmed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aziz Ahmed'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Orgeneral Yaşar Güler Türk Silahlı Kuvvetleri

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