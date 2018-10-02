Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in kabulü

Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aziz Ahmed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aziz Ahmed'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret ettiği bildirildi.
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