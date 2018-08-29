Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den 30 Ağustos mesajı

Genelkurmay Bakanı Orgeneral Yaşar Güler, 30 Ağustos dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler mesajında, "Bağrından çıktığımız yüce milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve güvenine layık olmak için ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatına en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

