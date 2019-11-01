Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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