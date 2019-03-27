"Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı Buteflika'nın onayıyla yapılmış olabilir"

CEZAYİR (AA) - Cezayirli uzmanlar, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısını, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın onayıyla yapmış olabileceğini savundu.

Cezayirli Anayasa Uzmanı Fetihe bin Abu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Salih'in, Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanması isteğini değerlendirerek, bunun Buteflika'nın onayıyla olabileceğini belirtti.

"Belki de Buteflika istifa etti. Salih'in elinde Buteflika'nın istifası olabilir." diyen Bin Abu, Genelkurmay Başkanı'nın, Buteflika'dan onay almadan böyle bir adım atmasını öngörmediğini söyledi.

Bin Abu, Cezayirliler nezdinde ordu kabul gördüğü için bu çağrının başka bir kesim tarafından değil, ordu tarafından yapıldığına dikkati çekti.

Anayasa Hukuku Uzmanı Bucemea Suveylih de Genelkurmay Başkanı'nın, ülkede faaliyet gösteren bir kurum olarak ordunun görüşünü ifade ettiğini belirtti.

Suveylih, "Anayasa'nın 102. maddesinde 'cumhurbaşkanının kronik ya da tehlikeli bir hastalık nedeniyle görevini yerine getirmesi mümkün olmadığı takdirde' ifadesi yer alıyor. Bu 'mümkün olmama' durumuna karar verecek olan kim? Buna karar verecek olan Cumhurbaşkanı, Parlamento Başkanı ya da Cumhurbaşkanı'nın doktorudur." dedi.