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"Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı Buteflika'nın onayıyla yapılmış olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Cezayirli uzmanlar, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın onayıyla yaptığını savundu

CEZAYİR (AA) - Cezayirli uzmanlar, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısını, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın onayıyla yapmış olabileceğini savundu.

Cezayirli Anayasa Uzmanı Fetihe bin Abu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Salih'in, Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanması isteğini değerlendirerek, bunun Buteflika'nın onayıyla olabileceğini belirtti.

"Belki de Buteflika istifa etti. Salih'in elinde Buteflika'nın istifası olabilir." diyen Bin Abu, Genelkurmay Başkanı'nın, Buteflika'dan onay almadan böyle bir adım atmasını öngörmediğini söyledi.

Bin Abu, Cezayirliler nezdinde ordu kabul gördüğü için bu çağrının başka bir kesim tarafından değil, ordu tarafından yapıldığına dikkati çekti.

Anayasa Hukuku Uzmanı Bucemea Suveylih de Genelkurmay Başkanı'nın, ülkede faaliyet gösteren bir kurum olarak ordunun görüşünü ifade ettiğini belirtti.

Suveylih, "Anayasa'nın 102. maddesinde 'cumhurbaşkanının kronik ya da tehlikeli bir hastalık nedeniyle görevini yerine getirmesi mümkün olmadığı takdirde' ifadesi yer alıyor. Bu 'mümkün olmama' durumuna karar verecek olan kim? Buna karar verecek olan Cumhurbaşkanı, Parlamento Başkanı ya da Cumhurbaşkanı'nın doktorudur." dedi.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

- Anayasa'nın 102'nci maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

- Cezayir'de gösteriler

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir seçim

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