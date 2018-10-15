Genelkurmay başkanının ziyaretinde askerler şov yaptı!

Suriye'de askeri hazırlıklarını devam ettiren İran ordusu, Irak sınırında da hummalı bir çalışma içerisinde. Özellikle PKK ile çatışmalar yaşanan Irak sınırına İran Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ziyaret gerçekleştirdi.

BİRLİKLERİ GEZDİ

Askeri birlikleri teftiş eden Mohammad Baqri, Kirmanşah'da bulunan orduları yerinde inceledi. Askerlerle tek tek ilgilenen Muhammed Bakiri orduyu teftiş etti.

ASKERLERDEN ŞOV



Askerlerin de ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Bakiri'ye sürprizleri oldu. Bazı askerler Bakiri'ye çalışmalarından kesitler sunarken, bazıları ise yaptıkları jimnastik hareketleriyle komutanlarına şov yaptı.

Askerlerden biri şpagat olarak bilinen bacak açma hareketini Genelkurmay Başkanı'na sergiledi.

