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Genelkurmay başkanının ziyaretinde askerler şov yaptı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Baqri, önceki gün Kirmanşah'ta bulunan ordularını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İran askerleri, komutanlarına hünerlerini sergiledi.

Genelkurmay başkanının ziyaretinde askerler şov yaptı!

Suriye'de askeri hazırlıklarını devam ettiren İran ordusu, Irak sınırında da hummalı bir çalışma içerisinde. Özellikle PKK ile çatışmalar yaşanan Irak sınırına İran Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ziyaret gerçekleştirdi.

BİRLİKLERİ GEZDİ

Askeri birlikleri teftiş eden Mohammad Baqri, Kirmanşah'da bulunan orduları yerinde inceledi. Askerlerle tek tek ilgilenen Muhammed Bakiri orduyu teftiş etti.

ASKERLERDEN ŞOV

Askerlerin de ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Bakiri'ye sürprizleri oldu. Bazı askerler Bakiri'ye çalışmalarından kesitler sunarken, bazıları ise yaptıkları jimnastik hareketleriyle komutanlarına şov yaptı.

Askerlerden biri şpagat olarak bilinen bacak açma hareketini Genelkurmay Başkanı'na sergiledi.

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