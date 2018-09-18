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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski kurmay binbaşı Yalçın Toker, Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinde plan subayı olarak çalıştığını, FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını ve darbe girişiminde yer almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün ürettiği bir belge yüzünden 26 aydır tutuklu olduğunu savunan Toker, "Asılsız bir iftira yüzünden tutukluyum. Çatı davasında lüzumsuz yer işgal ediyorum. Dosyamın ayrılmasını, tahliyeme karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Sanık eski kurmay binbaşı Veysel Özmen de iddia makamının mütalaasına katılmadığını beyan ederek, savunmasına başladı.

Özmen, savcının müebbet hapis istemesinin sebebinin darbe girişimi sırasında mesaiye devam etmesi ve olaylar başladıktan sonra silahlı şekilde görünmesi olduğunu belirtti. Bu durumdaki birçok sanığın tahliye edildiğini savunan Özmen, mesaiye kalmasının özel bir nedeni bulunmadığını, karargaha bir saldırı olacağının söylenmesi üzerine silah aldığını iddia etti.

İdari tahkikat raporunun gerçeği yansıtmadığını savunan Özmen, kimseden yasa dışı emir ve talimat almadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık Ümit Keskin de mahkeme huzurunda ve kollukta vermiş olduğu ifadeleri kabul ettiğini bildirerek, iddia makamının verdiği beraat yönündeki mütalaaya katıldığını söyledi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ "Genelkurmay çatı" davası

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