Genelkurmay çatı davası

Sanık eski kurmay binbaşı Veysel Özmen de iddia makamının mütalaasına katılmadığını beyan ederek, savunmasına başladı.

FETÖ'nün ürettiği bir belge yüzünden 26 aydır tutuklu olduğunu savunan Toker, "Asılsız bir iftira yüzünden tutukluyum. Çatı davasında lüzumsuz yer işgal ediyorum. Dosyamın ayrılmasını, tahliyeme karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski kurmay binbaşı Yalçın Toker, Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinde plan subayı olarak çalıştığını, FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını ve darbe girişiminde yer almadığını öne sürdü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Özmen, savcının müebbet hapis istemesinin sebebinin darbe girişimi sırasında mesaiye devam etmesi ve olaylar başladıktan sonra silahlı şekilde görünmesi olduğunu belirtti. Bu durumdaki birçok sanığın tahliye edildiğini savunan Özmen, mesaiye kalmasının özel bir nedeni bulunmadığını, karargaha bir saldırı olacağının söylenmesi üzerine silah aldığını iddia etti.

İdari tahkikat raporunun gerçeği yansıtmadığını savunan Özmen, kimseden yasa dışı emir ve talimat almadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık Ümit Keskin de mahkeme huzurunda ve kollukta vermiş olduğu ifadeleri kabul ettiğini bildirerek, iddia makamının verdiği beraat yönündeki mütalaaya katıldığını söyledi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

