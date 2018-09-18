Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski yüzbaşı Yalçın Gür, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı plan subayı olarak görev yaptığını anlattı. Darbe girişiminden 10 gün önce göreve başladığını belirten Gür, "Yeni görev yerimde mesai saatlerim belli değildi. O gün YAŞ hazırlıkları nedeniyle çıkışlar daha geç oldu. Binbaşı Mustafa Duygulu, YAŞ toplantı provaları olduğunu belirterek, bana albayların emeklilik ve uzatılması ile ilgili YAŞ programına dahil edilen albayların bilgilerini ivedilikle hazırlanmasını istedi." diye konuştu.
26 Nolu kapı tarafında darbecilerce yüzüstü yere yatırılıp derdest edildiğini ileri süren Gür, savunmasına şöyle devam etti:
"O olayın şokuyla korku ve bir şaşkınlık yaşadım, olaya bir türlü anlam veremedim. Daha sonra arkamdan 2. Başkan Yaşar Güler'i götürdüler. Beni Yaşar Güler'i götürmelerine engel olacağım için, kısa zamanda yetkili makamlara haber verme ihtimalim olduğu için beni derdest ettiler. Darbeciler gittikten sonra odama çıktım. Genelkurmaydan dışarı çıkmaya çalıştım ancak çıkamadım. Sabah saatlerinde kışlaya gelen polislere yardım ettim."
Darbe girişimine ilişkin herhangi bir olaya karışmadığını ileri süren Gür, tahliyesini talep etti.
Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.
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