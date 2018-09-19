Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı, 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Ahmet Albayrak, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Plan Yönetim Daire Başkanlığı Hukuk İşlerinde proje takip subayı olarak görev yaptığını söyledi.
Albayrak, 15 Temmuz günü rutin mesaisine devam ettiğini, YAŞ toplantısı hazırlıkları sebebiyle akşam saatlerinde toplantı yapılacağını, toplantı hazırlıklarına katılacak personel için servis saatinin 23.30'a ayarlandığını, kendisinin de bu servisle evine dönmeyi planladığını anlattı.
Toplantı saatine kadar odasında bulunduğunu öne süren Albayrak, savunmasına şöyle devam etti:
"Akşam saat 19.50 sularında Personel Başkanlığı katında bulunan Çakmak Salonu'na gittim. İçeride proje subayları vardı. Daha sonra eski Albay Cemil Turhan gelerek Proje Yönetim Daire Başkanlığına gitmemizi söyledi. Burada eski albay Doğan Öztürk, Genelkurmay Karargahına saldırı olacağını ve silah alarak, karargahı koruma emrini verdi. Emri olağan karşılamadığım için silah almadım. Odada Yarbay Mesut Ürkmez ile kaldık."
Mesut Ürkmez'i derdest ettiğine ilişkin tespiti reddettiğini bildiren Albayrak, darbe girişimine destek vermediğini ve darbe girişimi gecesi sabaha kadar odasında beklediğini ileri sürdü.
Bu sırada dönemin Başbakanı'nın (Binali Yıldırım) açıklamasını televizyondan izlediğini anlatan Albayrak, "Sabah saat 10'da televizyonlardan polisin Genelkurmay Karargahına operasyon yapacağını duydum. Bunun ardından gözaltına alınabileceğim korkusuyla eşimi aradım. Bir süre sonra kapım çalındı, açtığımda Özel Kuvvetler personeli, bana 'Burada ne arıyorsun? Hemen burayı terk et.' diye çıkıştı. Ben de bunun üzerine sivil kıyafetlerimi giyerek odamdan ayrıldım." ifadelerini kullandı.
Albayrak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya öğle arası verildi.
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