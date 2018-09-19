Genelkurmay çatı davası

Toplantı saatine kadar odasında bulunduğunu öne süren Albayrak, savunmasına şöyle devam etti:

Albayrak, 15 Temmuz günü rutin mesaisine devam ettiğini, YAŞ toplantısı hazırlıkları sebebiyle akşam saatlerinde toplantı yapılacağını, toplantı hazırlıklarına katılacak personel için servis saatinin 23.30'a ayarlandığını, kendisinin de bu servisle evine dönmeyi planladığını anlattı.

"Akşam saat 19.50 sularında Personel Başkanlığı katında bulunan Çakmak Salonu'na gittim. İçeride proje subayları vardı. Daha sonra eski Albay Cemil Turhan gelerek Proje Yönetim Daire Başkanlığına gitmemizi söyledi. Burada eski albay Doğan Öztürk, Genelkurmay Karargahına saldırı olacağını ve silah alarak, karargahı koruma emrini verdi. Emri olağan karşılamadığım için silah almadım. Odada Yarbay Mesut Ürkmez ile kaldık."

Mesut Ürkmez'i derdest ettiğine ilişkin tespiti reddettiğini bildiren Albayrak, darbe girişimine destek vermediğini ve darbe girişimi gecesi sabaha kadar odasında beklediğini ileri sürdü.

Bu sırada dönemin Başbakanı'nın (Binali Yıldırım) açıklamasını televizyondan izlediğini anlatan Albayrak, "Sabah saat 10'da televizyonlardan polisin Genelkurmay Karargahına operasyon yapacağını duydum. Bunun ardından gözaltına alınabileceğim korkusuyla eşimi aradım. Bir süre sonra kapım çalındı, açtığımda Özel Kuvvetler personeli, bana 'Burada ne arıyorsun? Hemen burayı terk et.' diye çıkıştı. Ben de bunun üzerine sivil kıyafetlerimi giyerek odamdan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Albayrak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

