Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı, 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Yusuf Akdemir, olay tarihinde Genelkurmay Personel Başkanlığı Atama Şubesinde görev yaptığını söyledi.

O dönem ağustosta yapılacak Yüksek Askeri Şura'ya kısa bir zaman kaldığı için sürekli mesaiye kaldığını ifade eden Akdemir, 15 Temmuz akşamı da bu kapsamda Çakmak Toplantı Salonu'nda şube müdürü Cemil Turhan'ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantının ardından odasında çalışmaya devam ettiğini, bu esnada dışarıdan sesler geldiğini anlatan sanık Akdemir, bunun üzerine televizyonu açtığını ve darbe girişimi olduğuna dair haberler gördüğünü iddia etti.

Akdemir, darbe girişimine ilişkin herhangi bir olaya karışmadığını, karargahta da darbeye ilişkin bir olaya şahit olmadığını savundu.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Akdemir, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

