HABER

Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı, 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Yusuf Akdemir, olay tarihinde Genelkurmay Personel Başkanlığı Atama Şubesinde görev yaptığını söyledi.

O dönem ağustosta yapılacak Yüksek Askeri Şura'ya kısa bir zaman kaldığı için sürekli mesaiye kaldığını ifade eden Akdemir, 15 Temmuz akşamı da bu kapsamda Çakmak Toplantı Salonu'nda şube müdürü Cemil Turhan'ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantının ardından odasında çalışmaya devam ettiğini, bu esnada dışarıdan sesler geldiğini anlatan sanık Akdemir, bunun üzerine televizyonu açtığını ve darbe girişimi olduğuna dair haberler gördüğünü iddia etti.

Akdemir, darbe girişimine ilişkin herhangi bir olaya karışmadığını, karargahta da darbeye ilişkin bir olaya şahit olmadığını savundu.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Akdemir, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

PARTNEREğlencenin dozu kaçınca...Eğlencenin dozu kaçınca...
Çobanbey’de Bölge Adliyesi ile spor tesisi açıldıÇobanbey’de Bölge Adliyesi ile spor tesisi açıldı
İstanbul Yeni Havalimanı’nda "dev yarış"ın provası yapıldıİstanbul Yeni Havalimanı’nda "dev yarış"ın provası yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ "Genelkurmay çatı" davası

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.