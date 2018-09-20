Genelkurmay çatı davası

Eski albay Murat Korkmaz'ın kendisinin de aralarında bulunduğu bir grup teğmene, bir tatbikata katılacaklarının bilgisini verdiğini anlatan Beydağ, 15 Temmuz'da misafirhanede bulundukları sırada Mustafa Demir'in tatbikatın Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yapılacağını söylediğini belirterek, "Tatbikat için geldiğimizi söyleyerek Muhafız Alayı'ndan içeri girdik, silah ve teçhizatlarımızı aldıktan sonra Genelkurmay nizamiyesine takviye için gideceğimiz söylendi. Araç bulamadığımız için sivil araçlarla gittik." dedi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan sanık eski teğmen Ali Feyyaz Beydağ, darbe girişiminden bir gün önce Özel Kuvvetler Komutanlığındaki kurs eğitimini tamamladığını, birkaç gün içinde görev yerine gitmesi gerektiğini söyledi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün emir üzerine öğlen Eskişehir'den Ankara'ya geldiğini anlatan Aktaş, Sevim'in kendisini Akıncı Üssü'ne çağırması üzerine buraya gittiğini söyledi. Aktaş, savunmasına şöyle devam etti:

Sanık eski astsubay Osman Aktaş da darbe girişiminden kısa süre önce tim komutan yardımcısı Hasan Sevim'in aradığını, 15 Temmuz akşamı Fırat Alakuş'un emriyle Genelkurmay'da koruma ve güvenlik tatbikatı olacağını söylediğini iddia etti.

Karargaha girdikleri sırada güney nizamiyenin emniyetini almakla görevlendirildiğini belirten Beydağ, sabaha kadar dönüşümlü olarak burada nöbet tuttuklarını, bu süre zarfında kanunsuz bir eylem içinde olmadığını öne sürdü.

Genelkurmay nizamiyesine yaklaştıkları sırada polislerin kendilerine ateş ettiğini aktaran Beydağ, albay Korkmaz'ın resmi görevli olduklarını ifade etmesi üzerine polislerin geçişlerine izin verdiğini iddia etti.

"Fırat Alakuş albay telefonlarımızı kapatıp Akıncı'da bırakmamızı emretti. Oradan otobüslere binerek Genelkurmay'a geçtik. Orada emniyet alacağımız söylendi. Bir süre sonra silah ve uçak sesleri gelmeye başlayınca endişelendim. Ne olduğunu öğrenmek için bulunduğum yerden ayrıldım. Üzerimde telsiz ya da telefon olmadığı için kimseye ulaşamadım."

Sabaha kadar emniyet aldığı yerde beklediğini daha sonra güney nizamiyeye gittiğini ve daha sonra emniyet güçlerine teslim olduğunu söyleyen Aktaş, darbeci ve FETÖ'cü olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

