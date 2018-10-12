Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Darbe girişimi sırasında üsteğmen rütbesiyle Genelkurmayda görev yapan tutuksuz sanık Barış E, esasa ilişkin savunmasında, savcılığın beraati yönündeki mütalaasına katıldığını belirtti.

Barış E, darbe girişimine katılmadığının, tanık ve müşteki beyanlarında sabit olduğunu savunarak, mahkemenin de beraati yönünde karar vermesini talep etti.

Sanık eski kurmay binbaşı Suat Kürşat Gün de söz alarak önceki celsede savunmasını tamamlayamadığını, bugün yarım kalan esasa ilişkin savunmasını bitirmek istediğini söyledi.

Önceki savunmalarını tekrarladığını belirten Gün, FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişimine iştirak etmediğini öne sürdü.

Gün, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ara karar verilmesi bekleniyor.

