Genelkurmay çatı davası

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Terör saldırısına karşı saat 03.30 sıralarında Genelkurmaya helikopterle takviye maksatlı gönderildiklerini öne süren Akdağ, "Genelkurmay Başkanlığına geldik. 5 kişiydik. Biz de yorgun olduğumuz için oradaki bir araçta bekledik." savunmasını yaptı.

Karargaha gelmesinden, gözaltına alınmasına kadar kimseye ateş etmediğini, kanuna aykırı emir almadığını ve eylemde bulunmadığını savunan Akdağ, FETÖ ile de bağı olmadığını iddia etti.

Akdağ, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

