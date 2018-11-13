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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski yüzbaşı Erdem Eraslan, iddianamede yüzü görülmeyen ve kime ait olduğu bilinmeyen 2 fotoğraf yüzünden tutuklandığını öne sürdü.

Hakkında herhangi bir tanık beyanı bulunmadığını savunan Eraslan, "İddianamede bana ait olduğu belirtilen fotoğraflar bana ait değildir. Darbe gecesi kendimi odama kilitledim ve sabaha kadar orada bekledim. Savcılık makamının mütalaasında, Mehmet Partigöç ile karşılaştığımda selamlaşmamın, 'Darbe girişimine başlayın' yorumu olduğu sonucunun çıkartılmasını anlamsız buluyor ve istenilen cezayı kabul etmiyorum. Delil yetersizliğinden hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum." dedi.

Olay tarihine kadar yüzbaşı rütbesiyle hava pilot kurmay subay olan sanık Erman Can da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Ertesi gün yurt dışından gelecek bir heyet için sunum hazırladığım için 15 Temmuz akşamı rutin fazla mesai yaptım. Bahçedeki bir grup askerin, 'Terör saldırısı olacak' dediğini duydum. O sıra silah dağıtılıyordu, ben de MP-5 silah alarak nizamiye binasına giderek sabaha kadar orada kaldım." savunmasını yaptı.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Erdem Eraslan Erman Can Fetullahçı Terör Örgütü "Genelkurmay çatı" davası

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