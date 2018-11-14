Genelkurmay çatı davası

Çetin, Güneydoğu'da ve batıdaki birliklerde silah seslerinin normal karşılanabileceğini ancak Genelkurmay Başkanlığında bunun normal görülemeyeceğini ifade ederek, ne olduğunu anlamak için daire başkanının yanına bir alt kata indiğini, fakat kendisinden de bir cevap alamadığını iddia etti.

Olay günü sabah erken saatte mesaiye gittiğini ve rutin işleriyle ilgilendiğini anlatan Çetin, saat 14.00'te planlanmış terörle mücadele toplantısının ardından henüz mesaisini tamamlamamışken nizamiye bölgesinden silah sesleri duyduğunu belirtti.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski tuğgeneral Alparslan Çetin, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Harekat Plan Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde darbe girişimini öğrendiğini ancak karşı hamle yapabilecek pozisyonda olmadığını öne süren Çetin, sabaha kadar herhangi bir yasa dışı eylem içerisinde bulunmadan beklediğini savundu.

Darbe girişimi sırasında Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nin (SKKHM) kontrolünü sağladığı yönündeki savcılık mütalaasını da kabul etmediğini belirten Çetin, girişimin başarıya ulaşması için diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmediği iddiasında bulundu.

Çetin, Genelkurmay idari tahkikat raporunun kendisiyle olan bölümünün tamamen zanna dayalı olduğunu, vatanına milletine bağlı bir asker olarak darbe girişimine destek vermediğini öne sürdü.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

