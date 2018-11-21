Genelkurmay çatı davası

Eve döndüğünde telefonunu ve cüzdanını otomobilinde unuttuğunu anladığını öne süren Karabal, "Televizyondan ordu içinde bir grubun kalkışma başlattığını öğrendim. Telefonumun Ercan başçavuşta olması nedeniyle onu aradım. Net bilgiye sahip olmadığını, lojmana geldiklerini söyledi. Arabayı Oran Lojmanları'nda güvenli bir yere park ettiğini öğrendim." dedi.

Karabal, sabaha kadar gelişmeleri televizyondan takip ettiğini, kalkışmanın bastırıldığı haberlerinden sonra 16 Temmuz sabahı Ercan Şen'i birkaç kez aradığını fakat ulaşamadığını bunun üzerine otomobilini almak için Oran Lojmanları'na gittiğini ileri sürdü.

Aracını bulduğunu, cüzdanının ve telefonunun torpido gözünde değil, arka koltukta olduğunu gördüğünü ifade eden Karabal, cep telefonunun şarjının bittiğini, cüzdanda ise sivil kimliğinin bulunmadığını öne sürdü. Karabal, ertesi gün telefonla mesaiye çağrıldığını, ÖKK'ye gittikten sonra bir süre sorgulandığını, ardından tutuklandığını söyledi.

Hakkında FETÖ'cü olduğuna dair ifade veren kişilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirten Karabal, tanıkların kendileri kurtarmak için ismini verdiklerini öne sürdü.

Karabal, "Ercan Şen, beni kandırarak arabamı, buna bağlı olarak cüzdanımı ve telefonumu gasbetmiş ve beni pis emellerine alet etmiştir." diye konuştu.

Savcılık mütalaasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiği ve darbe girişimine aktif katıldığı belirtilen Karabal, "Onlarca kamera görüntü kayıtlarında yokum. Ele geçirilen yüzlerce malzemenin arasında bana ait hiçbir şey yok." diye konuştu.

FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişimine iştirak etmediğini öne süren Karabal, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

