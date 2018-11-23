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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, eski ÖKK personeli sanık Gökhan Çetin savunmasını sürdürdü.

FETÖ ile iltisakı olmadığını savunan Çetin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Çetin'in savunmasına pazartesi günü devam edilecek.

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"Genelkurmay çatı" davası 15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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