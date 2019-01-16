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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 21:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi - Soruşturma aşamasında verdiği beyanlarda FETÖ ile iltisakını anlatan ve eski yaver Levent Türkkan'ın, dönemin Genelkurmay Başkanı'nın odasına dinleme cihazı yerleştirdiğini belirten eski yarbay Gökhan Eski, ilk ifadelerini inkar ederek suçsuz olduğunu savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı tarihte Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Subayı olarak görev yapan sanık eski yarbay Gökhan Eski, soruşturma aşamasında verdiği itiraf niteliğindeki "FETÖ üyesi olduğu" yönündeki beyanlarını kabul etmediğini bildirdi.

Soruşturmadaki beyanlarının doğruyu yansıtmadığını iddia eden Eski, "Bana ait olduğu iddia edilen hiçbir belgeyi kendi irademle imzalamadım. Onun için hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.

"Evimde ve iş yerimdeki aramalarda FETÖ ile ilgili bir dokümana rastlanılmamıştır." diye konuşan Eski, örgüt üyesi olmadığını savundu.

Olay günü, muhafız tabur komutanı olan Tolga Kılıçarslan ile nizamiye bölgelerini dolaşmalarının darbe girişimiyle alakalı olmadığını ve darbe girişiminden haberdar olmadığını öne süren Eski, 15 Temmuz akşamı kışla güvenliğiyle ilgili tedbirler kapsamında "Çekiç" uygulamasının yapıldığını, bunun kışlaya dışarıdan müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Esasa ilişkin mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini vurgulayan Eski, darbe girişiminde bulunmadığını ve kimseye darbeye iştirak anlamında emir vermediğini ileri sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

- Genelkurmay Başkanı'nın dinlenildiğini itiraf etmişti

Sanık Eski, soruşturma aşamasında verdiği beyanlarında, "Fetullah Gülen cemaati mensubu olduğunu" ve "Cemaatle 1986 yılında ortaokul birinci sınıfta tanıştığını" aktarmıştı.

Örgütte, "Salih" kod adını kullandığını söyleyen Eski, kod adını kendisine "Bahadır" adlı "abisinin" verdiğini, Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra da maaşının onda birini bağlı bulunduğu "abiye" himmet olarak ödediğini söylemişti.

Ankara'ya tayininin çıkmasından sonra "Murat" kod isimli örgüt üyesiyle tanıştığını anlatan Eski, Murat'ın aynı zamanda dönemin Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hulusi Akar'ın eski emir subayı yarbay Levent Türkkan'ın da abisi olduğunu belirtmişti.

Eski, "Türkkan'ın radyo tabir edilen yassı yuvarlak pili olan araç kumandası büyüklüğünde dinleme cihazlarıyla rutin olarak Genelkurmay Başkanı Akar'ı odasında sesini kaydederek dinlediğini, bazen cihazları dolunca kendisinin alarak Recai kod adlı abiye götürdüklerini" beyan etmişti.

Sanık Eski, söz konusu kayıtların Adil adlı "abide" toplandığını sandığını, Fetullah Gülen cemaatinin darbe girişimine etkisi ve katkısının mutlaka olduğunu" bildirmişti.

Gökhan Eski, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz sabahında ise sanıklardan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün kendisine kamera kayıtlarını silmesi talimatını verdiğini anlatmıştı.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Genelkurmay Başkanlığı yurtta sulh konseyi

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