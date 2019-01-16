Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı tarihte Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Subayı olarak görev yapan sanık eski yarbay Gökhan Eski, soruşturma aşamasında verdiği itiraf niteliğindeki "FETÖ üyesi olduğu" yönündeki beyanlarını kabul etmediğini bildirdi.

Soruşturmadaki beyanlarının doğruyu yansıtmadığını iddia eden Eski, "Bana ait olduğu iddia edilen hiçbir belgeyi kendi irademle imzalamadım. Onun için hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.

"Evimde ve iş yerimdeki aramalarda FETÖ ile ilgili bir dokümana rastlanılmamıştır." diye konuşan Eski, örgüt üyesi olmadığını savundu.