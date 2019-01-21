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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 19:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden olduğu belirtilen eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı, esasa ilişkin savunmasına devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Aleyhindeki tanık ve müşteki beyanlarına değinen Kabaklı, sıkıyönetim ilan edildiği yönünde emrindeki personeline bir beyanının olmadığını savundu. Kabaklı, kendisinin adının kullanılarak olay günü kışlada bulunan personelin gelen kanun dışı emirlere uymasının sağlanmaya çalışıldığını iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da darbe faaliyetleri kapsamında alarm verdiği suçlamasını kabul etmediğini beyan eden Kabaklı, sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun, "Genelkurmay'a saldırı var. Takviyeye ihtiyacımız var." sözleri üzerine görev yeri olan 28. Mekanize Piyade Tugayı'na gittiğini tekrarlayarak, "Ben alarm ilan etmedim. İlan edildiğinde tugayda bile değilim, evimdeyim." diye konuştu.

Kabaklı, Kalyoncu'nun tugayın yeni komutanı olduğu yönünde kimseye de bir tebliğde bulunmadığını ileri sürdü.

Darbe girişiminden sonra tugay içinde yapılan idari tahkikat sonucu hazırlanan raporun davanın müştekisi olan askeri personel tarafından hazırlanıldığını söyleyen Kabaklı, raporun "yanlı" olduğunu ve aleyhine olan hususları kabul etmediğini bildirdi.

Kabaklı, olay günü tugayda cephaneliğin kapısının kırılarak silah ve mühimmat alınması olayıyla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Davanın görülmesine, yarın Kabaklı'nın savunmasının alınmasıyla devam edilecek.

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