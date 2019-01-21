Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Aleyhindeki tanık ve müşteki beyanlarına değinen Kabaklı, sıkıyönetim ilan edildiği yönünde emrindeki personeline bir beyanının olmadığını savundu. Kabaklı, kendisinin adının kullanılarak olay günü kışlada bulunan personelin gelen kanun dışı emirlere uymasının sağlanmaya çalışıldığını iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da darbe faaliyetleri kapsamında alarm verdiği suçlamasını kabul etmediğini beyan eden Kabaklı, sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun, "Genelkurmay'a saldırı var. Takviyeye ihtiyacımız var." sözleri üzerine görev yeri olan 28. Mekanize Piyade Tugayı'na gittiğini tekrarlayarak, "Ben alarm ilan etmedim. İlan edildiğinde tugayda bile değilim, evimdeyim." diye konuştu.