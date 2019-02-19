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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu belirtilen sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sanık eski Uluslararası Cari Harekat Amiri kurmay albay Osman Kardal, dün başladığı savunmasını tamamladı.

Kardal, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olmadığını savunarak, 2-10 Temmuz'da Ordu-Trabzon bölgesinde yıllık iznini geçirdiğini, darbe planlamalarının yapıldığı belirtilen 6-7-8-9 Temmuz'daki toplantılara katılmadığını savundu.

Bir konsey üyesi olsaydı darbe girişimi gibi kritik bir olay öncesi asla izin kullanmayacağını öne süren Kardal, darbe toplantılarının yapıldığı yerde bulunan ve tanık olarak dinlenenlerin kendisini görmediğini söylediğini dile getirdi.

Kardal, darbe girişiminin SKHM'den sevk ve komuta edilmediğini savunarak, burada gece boyunca darbeye yönelik bir faaliyette bulunulmadığını ileri sürdü.

Konsey üyesi olduğuna dair bir delil de bulunmadığını iddia eden Kardal, Bank Asya'da da hesabı olmadığını söyledi.

Kardal, 15 Temmuz'da yaptığı fiillerin hiçbirinde darbe kastığı olmadığını, kanunsuz bir emir vermediğini, verilen emirlerin personelin emniyeti maksatlı olduğunu iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını da savunan Kardal, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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