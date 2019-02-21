Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi, sanık eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim, iki gün boyunca yaptığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Evrim, darbe girişiminin mağduru olduğunu söylediği savunmasında, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

"Hakkımdaki suçlamalar asılsızdır. Dijital malzemelerin iftira atmak için üretildiği açıktır." diyen Evrim, kule telsiz ve 143. Filo'daki kamera kayıtlarının "üretilmiş sahte, düzmece" deliller olduğunu öne sürdü.

Evrim, darbe girişiminin sivil yöneticilerinden olduğu belirtilen Kemal Batmaz'a cephe selamı verdiği yönündeki suçlamanın da iftira olduğunu savundu.

"Üzerime atılan suçların hiçbirisini işlemedim. Kabul etmiyorum. Ben enterne edildim, iradem elimden alındı." ifadesini kullanan Evrim, personelin ve ailelerinin hayatlarının tehlikede olduğunu gördüğü için operasyonel olmayan emirler verdiğini söyledi.

Hakkında suç isnat edilebilecek hiçbir delil bulunmadığını savunan Evrim, terörist değil, darbenin mağduru olduğunu ileri sürdü.

Evrim, dosyasının, Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlerle alakalı sanıkların yargılandığı 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Duruşmaya, Evrim'in savunmasını tamamlamasının ardından yarına kadar ara verildi.

