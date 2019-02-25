Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyesi, eski Genelkurmay Başkanlığı personel başkanı korgeneral İlhan Talu, esasa ilişkin savunma yaptı.

Savunmasına 22 Şubat'ta başlayan Talu, sözde atama listesinde adının "göreve devam" şeklinde bulunduğunu belirterek, bu listenin nerede ve kim tarafından hazırlandığını bilmediğini öne sürdü.

Talu, bu listede "göreve devam" yazılmasının kendisi için tenzili rütbe olduğunu iddia ederek, darbe girişiminin bastırılması için çalıştığını savundu.

Darbe planının hazırlanmasıyla ilgili toplantılara katılmadığını ileri süren Talu, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğuna yönelik iddiayı da reddetti.

Talu, konsey üyesi olduğu belirtilenlerle de darbe girişi öncesi irtibatının olmadığını öne sürerek, korgeneral rütbesi ve personel başkanı olmasından dolayı konsey üyeliğiyle suçlandığını düşündüğünü söyledi.