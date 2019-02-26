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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu belirtilen sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Duruşmada, eski İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyesi, darbe girişiminin yaşandığı dönemde tümgeneral rütbesinde olan İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü eski komutanı Kubilay Selçuk esasa ilişkin savunma yaptı.

Önceki ifadelerini ve savunmasını kabul eden Selçuk, bir çelişki olması halinde şimdiki beyanının kabul edilmesini talep etti.

FETÖ mensubu, yurtta sulh konseyi üyesi ve darbeci olmadığını savunan Selçuk, siyasi bir nedenle tutuklandığını, delilsiz, mesnetsiz suçlamalarla yargılandığını öne sürdü.

Darbe girişimini "kumpas" olarak değerlendiren Selçuk, "Kurgu konsey ile alakalı en küçük bir emare, delil ortaya çıkmadı." dedi.

Selçuk, konseyin uydurma olduğunu belirterek, konsey üyesi olarak yargılanmasının sürdürülmesini reddetti.

15 Temmuz'da görevli olmadığı halde Ankara'ya gelişiyle alakalı suçlamayla ilgili olarak Selçuk, o dönem amirlerini arayıp kursiyer teğmenleri tebrik ve kutlama için sözlü izin aldığını iddia etti.

Selçuk, izin kağıdını bilgisayar üzerinden doldurduğunu ve general-amiral formunu onaylayıp izne ayrıldığını öne sürerek, bunun bütün TSK unsurlarına iletilmiş olduğunu söyledi.

- Hatıraları tazelemiş

Akıncı Üssü'ne geldiğinde öğle yemeği yediğini, çevre gezintisiyle hatıraları tazelediğini savunan Selçuk, üste daha önce görev yaptığını da anlattı.

"Üste bir hafta kalsam sıkılmam." diyen Selçuk, 15 Temmuz'da uçuşların durdurulduğuna yönelik bilgisinin bulunmadığını, bu durumun darbenin yöneticilerinden olmadığını gösteren bir delil sayılması gerektiğini savundu.

Kule telsiz konuşma kayıtlarında o gece kimin nereyi vurduğuna dair görüşme yaptığına ilişkin iddiaya karşılık Selçuk, kuleyle telsiz değil telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Selçuk, bu görüşmeyi yaptığı sırada üsteki aktivitenin durmuş, dönemin Genelkurmay Başkanı'nın başbakan ile konuşmuş, kaosun sonlandırılmış olduğunu ileri sürdü.

Bu görüşmeyi, pistlerin vurulması üzerine yaptığını ve nerelerin vurulduğunu sorduğunu aktaran Selçuk, 08.06'da yaptığı görüşmeden yaklaşık yarım saat sonra da dönemin Genelkurmay Başkanı'nın helikopterle üsten ayrıldığını anlattı.

Darbe yöneticiliği ve planlama toplantılarına katıldığına yönelik suçlamayı da kabul etmeyen Selçuk, "Yurt dışı görevlerim hariç, ben günler değil aylarca İzmir'in dışına çıkmadım." diye konuştu.

Selçuk, konsey üyesi olduğu belirtilen kişilerle de teması olmadığını, şüpheli bir ziyaretçisinin de bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmaya, Kubilay Selçuk'un savunmasının alınması için yarına kadar ara verildi.

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"Genelkurmay çatı" davası 15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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