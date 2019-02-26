Genelkurmay çatı davası

Selçuk, konseyin uydurma olduğunu belirterek, konsey üyesi olarak yargılanmasının sürdürülmesini reddetti.

Darbe girişimini "kumpas" olarak değerlendiren Selçuk, "Kurgu konsey ile alakalı en küçük bir emare, delil ortaya çıkmadı." dedi.

FETÖ mensubu, yurtta sulh konseyi üyesi ve darbeci olmadığını savunan Selçuk, siyasi bir nedenle tutuklandığını, delilsiz, mesnetsiz suçlamalarla yargılandığını öne sürdü.

Önceki ifadelerini ve savunmasını kabul eden Selçuk, bir çelişki olması halinde şimdiki beyanının kabul edilmesini talep etti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyesi, darbe girişiminin yaşandığı dönemde tümgeneral rütbesinde olan İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü eski komutanı Kubilay Selçuk esasa ilişkin savunma yaptı.

15 Temmuz'da görevli olmadığı halde Ankara'ya gelişiyle alakalı suçlamayla ilgili olarak Selçuk, o dönem amirlerini arayıp kursiyer teğmenleri tebrik ve kutlama için sözlü izin aldığını iddia etti.

Selçuk, izin kağıdını bilgisayar üzerinden doldurduğunu ve general-amiral formunu onaylayıp izne ayrıldığını öne sürerek, bunun bütün TSK unsurlarına iletilmiş olduğunu söyledi.

- Hatıraları tazelemiş

Akıncı Üssü'ne geldiğinde öğle yemeği yediğini, çevre gezintisiyle hatıraları tazelediğini savunan Selçuk, üste daha önce görev yaptığını da anlattı.

"Üste bir hafta kalsam sıkılmam." diyen Selçuk, 15 Temmuz'da uçuşların durdurulduğuna yönelik bilgisinin bulunmadığını, bu durumun darbenin yöneticilerinden olmadığını gösteren bir delil sayılması gerektiğini savundu.

Kule telsiz konuşma kayıtlarında o gece kimin nereyi vurduğuna dair görüşme yaptığına ilişkin iddiaya karşılık Selçuk, kuleyle telsiz değil telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Selçuk, bu görüşmeyi yaptığı sırada üsteki aktivitenin durmuş, dönemin Genelkurmay Başkanı'nın başbakan ile konuşmuş, kaosun sonlandırılmış olduğunu ileri sürdü.