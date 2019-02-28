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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu belirtilen sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Duruşmada, sanık eski yarbay Mehmet Şahin savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyesi, darbe girişiminin yaşandığı dönemde yarbay rütbesinde olan eski Kara Havacılık Kurmay Başkanı Mehmet Şahin esasa ilişkin savunma yaptı.

Şahin, darbe girişiminin bir "kumpas" olduğunu öne sürerek, "Benim varlığıma kastedenler beni öldüremeyince Sincan'da zindana attıklarını zannettiler. Oysa Allah zindanı bana gülistana çevirdi." dedi.

Savunması sırasında zaman zaman ağlayan Şahin, cezaevinde Kur'an okuyup, tefekkür ettiğini anlattı.

"Yaşadığımız zaman ahir zaman dönemi." diyen Şahin, savunmasında ayetlere yer verdi.

Şahin, tamamına yakını dini içerikli olan beyanında, darbe girişimini "16 Temmuz kumpası" olarak nitelendirerek bu kumpasın Rus dehasının ürünü olduğunu ileri sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkisiz hale getirildiğini, NATO'nun işlemediğinin tüm dünyaya gösterildiğini iddia eden Şahin, Orta Doğu'da Rus etkinliğinin istendiğini ve başarıldığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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