Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski Jandarma İstihbarat Okul Komutanı kurmay albay Murat Koçyiğit, esasa ilişkin savunma yaptı.

Okul komutanı olduğu dönemde FETÖ'nün terör örgütü olduğunu ders kitaplarına eklettirdiğini, bunun için örgüt tarafından hedefe alındığını savunan Koçyiğit, FETÖ tarafından mağdur edildiğini öne sürdü.

Olay günü Akıncı Üssü'nün harekat komutanı olan sanık Ahmet Özçetin'i ziyarete gittiğini, askeri hareketlilik üzerine giriş çıkışın yasaklanması sebebiyle dışarı çıkamadığını iddia eden Koçyiğit, Akıncı'ya darbeye destek amaçlı gitmediğini ileri sürdü.

Firari Adil Öksüz liderliğinde Ankara'daki villada darbe toplantılarına katıldığına dair beyanlarla ilgili de savunma yapan Koçyiğit, telefonuna ait HTS kayıtlarının incelenmesiyle darbe toplantılarına katılmadığınının ispatlandığını iddia etti.