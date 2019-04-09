Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Dün görülen celsede başladığı esasa ilişkin savunmasını bugün de sürdüren dönemin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görevli sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Osman Kılıç, üzerine atılı suçları reddetti.

FETÖ ile hayatının hiçbir döneminde temasının olmadığını ve örgüt hiyerarşisinde bulunmadığını öne süren Kılıç, bu sebeple FETÖ'nün darbe girişiminde de yer almadığını savundu.

Genelkurmay çatı davasının görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin darbe girişiminden sonra kurulduğunu ve mahkeme başkanının tarafsız olmadığını iddia eden Kılıç, mahkeme başkanı hakkında "reddihakim" talebinde bulundu.