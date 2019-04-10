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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:58 | Son Güncelleme

Genelkurmay çatı davasında, sözde "yurtta sulh konseyi"nin üyesi olan dönemin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü eski kurmay albay Ramazan Gözel esasa ilişkin savunmasını yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık ve müştekilerin avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasını yapan dönemin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü eski kurmay albay Ramazan Gözel, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz ve öncesindeki günlerde görevi gereği dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte mesai yaptığını ifade etti.

15 Temmuz 2016'da Şanlıurfa'da yapılacak olan ve kendisinin de katılması için hazırlık yaptığı bir törene Akar'ın emriyle katılmadığını belirten Gözel, bu sebeple Ankara'daki bir villada yapılan darbe toplantılarına katılmasının da mümkün olmadığını dile getirdi.

Özel Kalem Müdürlüğü görevi gereği 15 Temmuz ve önceki günlerde Akar'ın planlanan görüşmelerini ayarladığını söyleyen Gözel, Akar'ı ziyaret edenler arasında sözde konsey üyelerinden eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de bulunduğunu bildirdi.

Olay günü görevinin gerekliliklerini yerine getirdiğini, Akar'ın emri dışında bir harekette bulunmadığını ileri süren Gözel, "15 Temmuz'da Özel Kalem personeline darbeye ilişkin bir emir verdiğim ya da şüpheli başka bir harekette bulunduğum tespit edilmemiştir." diye konuştu.

İddianamede darbe girişiminin planlamasının 16 Temmuz 03.00 olarak belirlendiğini ve bazı darbeciler tarafından erken saate alındığının anlatıldığını belirten Gözel, eski tümgeneral Mehmet Dişli ile görüşerek darbe saatinin öne alınmasında bir sorumluluğunun bulunmadığını ifade etti.

Gözel, Akar'ın makam odasına girdiği ve derdest edilmesinde yer aldığı suçlamasını da kabul etmediğini beyan etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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