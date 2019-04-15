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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:40 | Son Güncelleme

Genelkurmay çatı davasında sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olan, dönemin Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı eski kurmay albay Orhan Yıkılkan esasa ilişkin savunmasını yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı eski kurmay albay Orhan Yıkılkan, hakkındaki FETÖ üyeliği suçlamasını reddetti.

"Konsey üyeliği" suçlamasını da kabul etmeyen Yıkılkan, sözde sıkıyönetim görevlendirmelerinde kendisinin bir etkisinin bulunmadığını savundu.

Sanık Yıkılkan, konsey üyesi olmadığının bir kanıtı olarak 15 Temmuz'da TBMM'nin bombalanmasını örnek gösterdi.

Olay gecesi kendisinin Genelkurmay'da olduğunu hatırlatan Yıkılkan, bombardımanın bilgileri dışında gerçekleştiğini savundu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Oğuz Dik, "Kim attı peki bombayı, ebabil kuşları mı attı?" ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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