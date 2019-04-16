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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 20:49 | Son Güncelleme

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığında Teşkilat Şube Müdürü kurmay albay Bilal Akyüz esasa ilişkin savunmasını yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Bilal Akyüz, 15 Temmuz'dan önce Kara Kuvvetleri Komutanlığında Teşkilat Şube Müdürü olarak görev yaptığını dile getirdi.

Darbe girişiminden sonra hakkında Polatlı, Akıncı ve Genelkurmay çatı davası olmak üzere 3 dava açıldığını, ilerleyen süreçte çatı dava ile dosyalarının birleştirildiğini aktaran Akyüz, "Ben darbe girişiminin reklam yüzü oldum." ifadelerini kullanarak soruşturma aşamasında "günah keçisi" ilan edildiği iddiasında bulundu.

Kuleli Askeri Lisesinde okuduğu dönemde FETÖ soruşturması geçirdiğine dair tespitler hakkında da konuşan Akyüz, 1986'da aralarında ideolojik farklılıklar bulunduğunu öne sürdüğü sınıf amiri tarafından hedefe konulduğunu, bu sebeple kurum içinde yapılan soruşturma kapsamında bir süre okuldan uzaklaştırıldığını beyan etti.

Soruşturma içeriğinin FETÖ ile ilgisinin olmadığını savunan Akyüz, "Okulda geçirdiğim soruşturma FETÖ soruşturması değildir, namaz kıldığım için soruşturuldum." diye konuştu.

Akyüz, 15 Temmuz'da aralarında kendisinin de olduğu askerlere kumpas kurulduğunu iddia ederek darbe girişiminde sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz'dan önce siyasallaşmaya başladığı iddiasında bulunan Akyüz, darbe girişimi sonrası da bu durumun devam ettiğini öne sürdü.

Akyüz savunmasına yarın da devam edecek.

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