Genelkurmay Çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanı eski tümgeneral Osman Ünlü esasa ilişkin savunmasını yaptı. Olay günü Ankara'da bir düğüne katıldığını anlatan Ünlü, albay rütbesinde bir subayın kendisini arayarak 4. Kolordu komutanı olarak atandığını söylediğini ifade etti. Kendisini arayan albaya atama emrinin doğru olup olmadığının teyit etmesi için talimat verdiğini, albayın bir süre sonra kendisini arayarak emri Genelkurmay ve Kara Kuvvetlerinden teyit ettiğini söylediğini beyan eden Ünlü, atama emrini istemesine rağmen kendisine tebliğ edilmediğini söyledi. Ünlü, düğünden ayrılıp Ankara Bahçelievler semtine geldiği sırada savaş uçakların uçuş yaptığını gördüğünü, 4. Kolordu'dan kendisini arayan bir subayın göreve çağırdığını, buraya gittiğinde gördükleri üzerine kanunsuz bir işin içine çekildiğini anladığını bildirdi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Deren'e uyarı geldi! Çanakkale'de, Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, göreve başladı

4. Kolordu Komutanlığı makamına hiç oturmadığını, burada misafir gibi davrandığını ileri süren Ünlü, darbe girişiminin devam ettiği saatlerde eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve emniyet görevlileriyle görüşmeler yaptığını ve kışla dışına çıkan birlikleri geri çekmeye çalıştığını beyan etti. Darbe girişiminden önce sözde konseyin diğer üyeleri Murat Aygün ve Bilal Akyüz ile darbe toplantısı yaptığına dair suçlamaları da kabul etmediğini belirten Ünlü, Aygün ve Akyüz'ün 11 Temmuz'da Polatlı'da görüşme yaptığının tespit edildiğini ancak belirtilen tarihte kendisinin ilçe dışında olduğunu savundu. Ünlü, darbe girişiminde bulunmak suçlamasıyla Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde de hakkında yargılama yapıldığını ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığını hatırlattı. Mevcut davada da aynı suçlamanın kendisine yöneltildiğini ifade eden Ünlü, hakkında mükerrer yargılama yapıldığını söyledi. Ünlü, darbecilerin sözde atama listesinde Ankara sıkıyönetim komutanı ve 4. Kolordu komutanı olarak atanmasının kendi bilgisi ve iradesi dışında olduğunu, adı atama listesinde olmasına rağmen görevine devam eden askeri personel gibi kendisinin de suçsuz olduğunu iddia etti.